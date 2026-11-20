Виробництво зенітних ракет-перехоплювачів PAC-3 для комплексів Patriot сповільнилося через нестачу критично важливого матеріалу з Європи, який використовують у ракетних двигунах.

Ці затримки безпосередньо впливають на критично важливі поставки озброєння для України, повідомляє видання «The Wall Street Journal».

Йдеться про карбонізований віскозний шовк – спеціальний термостійкий матеріал, яким вистилають сопла твердопаливних ракетних двигунів. Під час польоту ракети шари цієї тканини поступово вигорають, захищаючи конструкцію від надвисоких температур.

На сьогодні для ракет PAC-3 сертифіковано лише один матеріал цього типу – Raycarb. Його виготовлення зав'язане на складному трансатлантичному ланцюжку. Сировинні волокна виробляють у Чехії. Потім у Франції їх сплітають у тканину, після чого її карбонізує компанія ArianeGroup поблизу Бордо. Далі напівфабрикат відправляють до США (компанії Park Aerospace у Канзасі), де матеріал просочують спеціальною смолою.

За даними WSJ, виробничі потужності у Франції наразі обмежені. Нарощування випуску американських перехоплювачів Patriot змусить ArianeGroup скоротити поставки цієї сировини іншим пріоритетним замовникам, серед яких – Збройні сили Франції.

Щоб розв'язати проблему, ArianeGroup інвестувала в запуск нової виробничої лінії, однак вона запрацює не раніше 2028 року, а її потужностей усе одно не вистачить для покриття всього попиту. Крім того, укладено попередню угоду про будівництво профільного заводу безпосередньо у США, проте його відкриття очікується щонайменше у 2030 році.

Ці затримки впливають, в тому числі, й на критично важливі поставки для України.