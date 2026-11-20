Підрозділи Сил оборони України від початку 2026 року уразили за допомогою безпілотників понад 2 мільйони ворожих цілей. Зокрема ліквідували або важко поранили більш як 320 тисяч окупантів. Найбільше уражень зафіксовано у жовтні – понад 257 тисяч.
Про це повідомило Міністерство оборони.
«Дрони залишаються одним із ключових засобів ураження противника на полі бою. З початку 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили понад 2 000 000 цілей противника за допомогою безпілотних літальних апаратів (БпЛА)», – заявили у Міноборони.
Наголошується, що всі ураження зафіксовані в бойовій системі DELTA та верифіковані фахівцями Brave1.
«Наразі найрезультативнішим місяцем для підрозділів безпілотних систем є жовтень, коли було верифіковано понад 257 000 уражень. Це майже у 2,5 раза більше, ніж у січні», – поінформували в оборонному відомстві.
Згідно з даними МОУ, за неповні 11 місяців 2026 року динаміка уражень ворожих цілей безпілотниками така:
У МОУ зауважили, що, зокрема, від початку року ліквідовано або важко поранено більш як 320 тисяч російських військових.
Водночас наголошується, що за допомогою безпілотників Сили оборони уражають не лише живу силу противника. А й широкий спектр цілей, від яких залежить ведення бойових дій. Серед них – засоби протиповітряної оборони Росії, радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки (РЕБ/РЕР). Великі й малі дрони, автомобільний і мототранспорт, бронетехніка, катери та човни, наземні роботизовані комплекси (НРК). Командні пункти, склади, телекомунікаційне обладнання тощо.
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