Зеленський: Протягом тижня Росія застосувала проти України понад 2,3 тис ударних дронів

РФ застосувала проти України протягом поточного тижня понад 2,3 тис ударних дронів, 1 тис 590 авіабомб і 15 ракет різних типів, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Жорстокі удари, яким важко протидіяти. Вночі та вже вранці росіяни били по енергетиці у Запоріжжі, на Сумщині, Одещині, Житомирщині, Кіровоградщині. Була під ударами інфраструктура залізниці на Дніпровщині, Харківщині та Запоріжжі. Росія завдала ударів також по Донеччині та Київщині. Відомо про 16 людей, які постраждали", – написав Зеленський в Телеграм.

За його словами, окупанти завдають ударів по українських електропідстанціях безпілотниками типу "Шахед", яким важко протидіяти через обмеження в роботі української системи супутникового зв'язку Starshield поблизу лінії фронту.

"Багато із цих ударів проходить саме тому, що зберігаються обмеження в швидкості роботи терміналів Starshield уздовж лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях. Наші дрони-перехоплювачі втрачають зв'язок з операторами на швидкості 161 кілометр на годину (100 миль на годину) і просто не доганяють російські реактивні шахеди", – розповів президент.

Голова держави наголосив, що українська сторона розраховує, що ці обмеження будуть зняті, адже від цього "напряму залежить захист життів та української енергетики перед зимою". "Є доручення у команд МЗС, Міноборони, Офісу працювати з Американською стороною та SpaceX максимально тісно. Важливо бути на правильній стороні історії. Потрібно допомагати Україні", – резюмував Зеленський.

Нагадаємо, в суботу Зеленський поставив під сумнів суто технічний характер збоїв і поінформував про обмеження швидкості для терміналів Starshield на тимчасово окупованих територіях України до приблизно 161 км/год упродовж п'яти діб. Глава держави доручив військовому керівництву та Міністерству закордонних справ (МЗС) врегулювати це питання зі SpaceX для відновлення повноцінного зв'язку.

"Якщо ви запроваджуєте там обмеження, ви вже частково визнаєте тимчасово окуповані території не нашими", – наголосив Зеленський.

Ситуація викликала занепокоєння і в Конгресі США. Зокрема, сенатори-демократи з комітету Сенату у закордонних справах Джин Шахін та Кріс Кунс офіційно звернулися до засновника SpaceX Ілона Маска із вимогою зберегти всю документацію та листування з 1 вересня щодо обмежень роботи Starlink і Starshield в Україні за участю керівництва компанії, українських посадовців, Білого дому та Пентагону, а також підтвердити наявність належних запобіжників до 30 листопада. Своєю чергою провідні демократи в Палаті представників Грегорі Мікс та Адам Сміт назвали будь-які обмеження роботи Starshield на тимчасово окупованих територіях та вздовж лінії зіткнення неприйнятними.