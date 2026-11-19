Європейська комісія офіційно ухвалила законодавчі пропозиції про надання Україні додаткового кредиту в розмірі 45 млрд євро на 2027 рік для покриття фінансового дефіциту країни.
Ці ініціативи розглянуть на позачерговому саміті Європейської ради у Брюсселі 26-27 листопада. Про це пише "Європейська правда".
Із загальної суми 25 млрд євро передбачено спрямувати на військову допомогу, тоді як решту 20 млрд євро буде виділено на підтримку державного бюджету України. Пропозиції Єврокомісії доповнюють кредит ЄС для підтримки України у розмірі 90 млрд євро на 2026 і 2027 роки.
Єврокомісія пропонує створити Інструмент скоординованої підтримки України, який передбачає надання нового кредиту в розмірі до 45 млрд євро, фінансування якого здійснюватиметься через запозичення на ринках капіталу. Ця позика передбачатиме надання кредиту з обмеженим правом вимоги, згідно з яким Україна зобов'язана повертати основну суму боргу лише після отримання відповідних репарацій від Росії.
Пропозицію Європейської комісії планують обговорити на позачерговому саміті у Брюсселі 26-27 листопада. У разі її схвалення лідерами ЄС, необхідно буде внести зміни до Регламенту про багаторічну фінансову рамку. Це дозволить використовувати бюджет Євросоюзу як гарантію для нового кредиту, що також потребуватиме остаточного затвердження Європейським парламентом.
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