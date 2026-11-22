Повітряні тривоги минулого навчального року забрали в школах понад десяту частину навчального часу, повідомив міністр освіти і науки України Андрій Бутенко.

"Минулого навчального року в середньому це було 12,3% навчального часу. У 41% навчальних днів тривога звучала хоча б раз", – написав він у телеграмі.

За словами міністра, нині 88,8% шкіл і 91% садочків працюють очно або в змішаному форматі. Усі школи, що працюють у таких форматах, мають укриття, і тепер завдання полягає в тому, щоб зробити їх придатними для навчання.

Бутенко повідомив, що наголосив на цьому на засіданні Національної ради з питань гарантування прав дитини. Там він також доповів про розвиток системи шкільного харчування.