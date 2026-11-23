За січень–вересень 2026 року Україна експортувала послуг на $6,51 млрд, що на 4,4% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Водночас імпорт скоротився ще швидше, завдяки чому позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами зросло майже на 70% — до $523,2 млн.
Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Державної служби статистики України.
За даними Держстату, протягом дев'яти місяців Україна імпортувала послуг на $5,99 млрд. Це на 7,9% менше порівняно із січнем–вереснем 2025 року.
Таким чином, скорочення імпорту випереджало падіння експорту, що позитивно вплинуло на баланс зовнішньої торгівлі послугами.
У січні–вересні 2026 року позитивне сальдо становило $523,2 млн проти $309,5 млн за аналогічний період минулого року.
Отже, за рік показник збільшився на $213,7 млн, або приблизно на 69%.
Позитивне сальдо означає, що доходи України від експорту послуг перевищили витрати на їх імпорт.
Водночас покращення торговельного балансу відбулося не завдяки зростанню експорту, а через швидше скорочення імпортних операцій.
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