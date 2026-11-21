Будь-які форми "квазічленства" України в НАТО в рамках гарантій безпеки є "неприйнятними" для Росії.
Про це заявив заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське агентство "Интерфакс".
"Навіть пошук формули квазічленства в НАТО для Києва та пошуки якогось, у лапках, креативного рішення в цій сфері - це неприйнятний для нас варіант. Ми обговорюємо гарантії безпеки насамперед у контексті забезпечення безпеки нашої власної країни, і саме про це йдеться", - сказав Рябков.
За словами заступника глави МЗС Росії, в рамках переговорів Росія хоче визнання того, що Україна не стане членом НАТО.
"Коли це станеться, я думаю, питання про гарантії безпеки так чи інакше може бути обговорене. І не випереджаючи жодних рішень у цій сфері, підкреслю, що ми не закриваємося від діалогу, але не від діалогу про вступ України до НАТО. Ще раз, це абсолютно неприйнятний варіант", - заявив він.
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