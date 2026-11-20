У 2027 році Росія планує витратити на армію та силові структури 21,3 трильйона рублів, або 44% федерального бюджету. Військові видатки сягнуть рекордного рівня з часів СРСР, тоді як фінансування охорони здоров'я, соціальних виплат та житлово-комунального господарства скоротять.

Про це повідомляє The Moscow Times.

У четвер, 19 листопада, Державна дума країни-агресора ухвалила в другому, основному читанні проєкт федерального бюджету на 2027–2029 роки. Документ передбачає подальше збільшення витрат на військові потреби попри дефіцит державних фінансів.

Безпосередньо на армію та закупівлю озброєння російський уряд збирається спрямувати 35% бюджетних коштів. Видатки за статтею "Національна оборона" зростуть на 32% — із 12,9 трильйона рублів у 2026 році до 17,1 трильйона у 2027-му.

Ще 4,6 трильйона рублів заклали на національну безпеку, зокрема утримання Міністерства внутрішніх справ та спецслужб. Порівняно з поточним роком фінансування цього напряму збільшать на 7,6%.

Одночасно зі збільшенням військового бюджету російська влада скорочує фінансування одразу кількох цивільних сфер.

Найбільше у відсотковому співвідношенні серед перелічених напрямів втратить житлово-комунальне господарство. На нього передбачили 1,83 трильйона рублів — на 8% менше, ніж у 2026 році.

Соціальні видатки, включно з пенсійними виплатами, зменшать на 6% — до 6,65 трильйона рублів.

Охорона здоров'я отримає 1,81 трильйона рублів, що на 3% менше від цьогорічного фінансування. На стільки ж скоротять підтримку національної економіки, на яку заклали 4,62 трильйона рублів.

З урахуванням інфляції реальні видатки за незахищеними статтями бюджету у 2027 році зменшаться приблизно на 12%.

Водночас частка цивільних витрат у валовому внутрішньому продукті Росії впаде до 9%. За даними видання, це найнижчий показник із 2005 року.

Щоб отримати додаткові кошти до бюджету, російський уряд планує посилити податкове навантаження на бізнес і населення.

З 2027 року для золотодобувних компаній та підприємств, які виробляють кольорові метали, запровадять податок на надприбутки.

Крім того, до 22% підвищать максимальну ставку податку на доходи фізичних осіб із пасивних доходів. Зміни стосуватимуться, зокрема, відсотків за банківськими депозитами.

Також до 22% зросте податок на додану вартість для покупок в іноземних інтернет-магазинах.

Міністерство фінансів країни-агресора Росії розраховує, що ці податкові зміни принесуть бюджету 1,5 трильйона рублів уже у 2027 році. Протягом наступних двох років уряд очікує отримати ще 2,2 трильйона рублів.

Попри підвищення податків, російський бюджет залишатиметься дефіцитним протягом усіх трьох років, на які його розрахували.

За прогнозами російського Мінфіну, нестача коштів становитиме:

2027 рік — 5,4 трильйона рублів;

2028 рік — 5,1 трильйона рублів;

2029 рік — 5,2 трильйона рублів.

При цьому дефіцит бюджету за підсумками 2026 року може сягнути 7,3 трильйона рублів. Це вдвічі більше, ніж російська влада прогнозувала спочатку.

Проблеми з фінансуванням уже позначилися на державних будівельних програмах. Від початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році Росія не змогла завершити понад 290 федеральних проєктів загальною вартістю 9,5 трильйона рублів.

Серед незавершених об'єктів — автомобільні дороги, лікарні та промислові підприємства.