В Україні продовжується загальна мобілізація. Українські підприємства можуть зберегти від мобілізації до 100% військовозобов’язаних працівників в обмін на щомісячне направлення частини персоналу до Збройних сил України.
Однак передбачається суттєва умова: підприємство щомісяця повинно направляти до Збройних сил України до 1% своїх військовозобов’язаних працівників для проходження військової служби на визначений строк. При цьому за такими працівниками пропонується зберігати робочі місця та заробітну плату. Відповідне доручення зафіксоване у протоколі засідання Кабінету Міністрів.
Наразі невідомо, хто саме повинен забезпечувати направлення людей на військову службу, чи то буде саме підприємство, територіальні центри комплектування чи держава. Також відкритим залишається питання добровільності такого направлення. Адже роботодавець не є органом, уповноваженим самостійно здійснювати призов на військову службу. «
Тривалість військової служби працівників, яких підприємства направлятимуть до ЗСУ, теж наразі невідома.
Станом на 19 листопада 2026 року оприлюднені матеріали не підтверджують запровадження запропонованого механізму як чинного загального правила. У протоколі йдеться саме про доручення опрацювати модель.
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