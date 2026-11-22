У 2026 році в Україні вдвічі збільшилася кількість скарг до Конституційного Суду, переважна частина яких стосується положень Кримінального процесуального кодексу (КПК).
Про це повідомив суддя Конституційного Суду Віктор Городовенко під час круглого столу в Укрінформі, присвяченого судовому моніторингу в Україні.
«За останній, 2026, рік ми спостерігаємо фактично двократне зростання кількості конституційних скарг – навіть в умовах воєнного стану. Найбільше з них – це визнання неконституційними деяких положень Кримінально-процесуального кодексу», - сказав Городовенко.
Він пояснив це дражливістю питань, пов’язаних з обмеженням прав людини на свободу та гідність, які регулює саме кримінальне судочинство.
«Тому що саме кримінальний процес регламентує порядок притягнення людини до кримінальної відповідальності та найбільш складні - з точки зору обмеження права людини на свободу, на гідність - інструменти, які застосовуються саме у царині кримінального судочинства», - зазначив Городовенко.
Під час заходу обговорювався незалежний судовий моніторинг в Україні на відповідність судових процедур міжнародним стандартам справедливого правосуддя, системні процесуальні тенденції та зміцнення довіри до судів.
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