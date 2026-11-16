Reuters: Ціни на пальне в США опустилися

У суботу, 15 листопада, середня ціна дизельного пального у США опустилася нижче 6 доларів за галон. Востаннє паливо коштувало менше за цю позначку два місяці тому. Зниженню цін сприяли послаблення геополітичної напруженості та сезонне скорочення попиту.

Про це повідомляє Reuters.

Дизель є важливим чинником транспортних і вантажних витрат, тому його подорожчання впливало на загальний рівень інфляції. Високі ціни стали додатковим тягарем для споживачів, фермерів і підприємств.

Витрати на пальне також були одним із чинників, які допомогли демократам на проміжних виборах цього місяця відібрати обидві палати Конгресу в республіканців президента США Дональда Трампа.

За даними сервісу GasBuddy, який відстежує ціни на пальне, у суботу середня роздрібна вартість дизеля у США становила 5,998 долара за галон.

3 вересня ціна піднялася до 5,820 долара за галон, перевищивши попередній рекорд, встановлений після повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році. Уже 10 вересня дизель коштував понад 6 доларів за галон, а 22 вересня його ціна сягнула історичного максимуму – 6,519 долара.

У Каліфорнії вартість дизельного пального ненадовго перевищувала 10 доларів за галон. На ціни в штаті впливають обмежені потужності нафтопереробних заводів і суворіші, ніж в інших регіонах США, вимоги до якості палива.

Адміністрація Дональда Трампа запровадила низку заходів, щоб стримати подорожчання. Зокрема, тимчасово скасувала федеральні податки на дизельне пальне, забарвлене в червоний колір, послабила санкції щодо російського палива та запустила програму підтримки на 8 млрд доларів. Остання має допомогти фермерам компенсувати додаткові витрати на пальне під час осіннього збору врожаю. Втім, ці кроки дали лише обмежений результат. Ринок і надалі відчував тиск через побоювання щодо постачання палива, пов'язані з війною з Іраном.