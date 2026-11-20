Повної заборони соціальних мереж для дітей віком до 16 років в Україні не передбачається. Наразі йдеться про розробку законодавчих механізмів, які допоможуть захистити неповнолітніх в інтернеті, не позбавляючи їх можливості користуватися сучасними технологіями.
Про це повідомила народна депутатка від Слуги народу, голова підкомітету з питань вищої освіти Юлія Гришина за результатами засідання робочої групи, яка працює над відповідним законопроєктом.
За її словами, робота над документом триває. Учасники обговорення вивчають міжнародний досвід і шукають рішення, які будуть дієвими саме в українських умовах. До обговорення напрацьованих пропозицій також планують залучити дітей. "Їхню думку обов'язково потрібно враховувати", - наголосила Гришина.
Депутатка пояснила, що головна мета майбутнього законодавства - не заборонити дітям доступ до технологій, а створити для них безпечніше цифрове середовище. Окрему увагу планують приділити відповідальності соціальних платформ за захист неповнолітніх.
"Україна також має сформувати сучасне законодавство, яке захищатиме права дітей та визначатиме відповідальність цифрових платформ", - зазначила вона.
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