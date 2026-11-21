Президент України Володимир Зеленський заявив, що вважає російського диктатора Володимира Путіна вбивцею та ворогом України, після того, як президент США Дональд Трамп назвав його своїм другом.

Про це Зеленський заявив у інтерв’ю CNN після масованої російської атаки на Київ, передає Укрінформ.

Коментуючи слова Трампа під час його зустрічі з кремлівським очільником у Китаї, де глава Білого дому назвав його «мій друг», Зеленський зазначив: «Якщо говорити про Путіна так, ніби він просто хтось із вашого оточення, ваш друг чи щось подібне, звісно, він не відчуває себе вбивцею. Він не відчуває достатнього тиску. Не знаю, чи сприймає він це як червоне або зелене світло для продовження, але це його не зупиняє. Він відчуває, що може продовжувати».

«Звісно, президенту Трампу вирішувати, як називати Путіна, – додав Зеленський. – Для нас він ворог, і, звичайно, для нас він убивця. І думаю, що для більшості людей у світі він також убивця, бо він убиває. До того ж убиває щодня, вдень і вночі».

Він наголосив, що йдеться не про бойові дії на фронті, де воюють військовослужбовці, зокрема мобілізовані й підготовлені бійці, а про вбивства цивільних.

«Цього року він не досяг жодного успіху на полі бою. Вони провалили дві наступальні операції, і саме тому вирішили вбивати цивільних, масовано атакувати нашу інфраструктуру, критичну інфраструктуру – усі мости, залізничні станції, школи, церкви та все інше», – зазначив Президент.

За його словами, Путін прагне повного знищення України.

Попри це, «США, мабуть, є найсильнішим посередником, якого ми можемо мати, оскільки я не бачу, щоб Путін міг почути когось іншого», зауважив Зеленський.

Він додав, що Путін готовий дослухатися до Сполучених Штатів і Китаю, однак Київ не бачить готовності Пекіна долучитися до мирного процесу. Водночас Вашингтон має значні важелі впливу на російського лідера.

Зеленський також вказав, що Україна готова піти на складні компроміси заради припинення вогню, однак Путін продовжує висувати дедалі нові вимоги до Києва.