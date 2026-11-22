Президент США Дональд Трамп не тиснув на європейських лідерів, аби ті припинили допомогу Україні.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив на зустрічі з державним секретарем з оборони Великої Британії Весом Стрітінгом, передає "Укрінформ".
"Що стосується президента США, який долучився (до перемовин у Берліні 19 листопада - ред.) я не чув, щоб він комусь погрожував. Ні, абсолютно. Будемо чесними", - сказав Зеленський.
За його словами, цей сигнал звучав начебто трішки по-іншому.
"Він (Трамп - ред.) сказав, що Європа витрачає дуже багато грошей, і вони могли би це витрачати після закінчення (війни - ред.) на себе. Ось приблизно в такому контексті. Тобто це не звучало як погроза", - розповів президент.
Зеленський також наголосив, що сьогодні, на його думку, в Європі панують такі настрої, що тиснути на неї неможливо. З його словами, Європа об'єднана навколо України.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023