Президент США Дональд Трамп не тиснув на європейських лідерів, аби ті припинили допомогу Україні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив на зустрічі з державним секретарем з оборони Великої Британії Весом Стрітінгом, передає "Укрінформ".

"Що стосується президента США, який долучився (до перемовин у Берліні 19 листопада - ред.) я не чув, щоб він комусь погрожував. Ні, абсолютно. Будемо чесними", - сказав Зеленський.

За його словами, цей сигнал звучав начебто трішки по-іншому.

"Він (Трамп - ред.) сказав, що Європа витрачає дуже багато грошей, і вони могли би це витрачати після закінчення (війни - ред.) на себе. Ось приблизно в такому контексті. Тобто це не звучало як погроза", - розповів президент.

Зеленський також наголосив, що сьогодні, на його думку, в Європі панують такі настрої, що тиснути на неї неможливо. З його словами, Європа об'єднана навколо України.