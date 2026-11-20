Учасники зустрічі Коаліції охочих в Берліні обговорили важливі кроки для підтримки України.
Темою розмови, зокрема, стали перспективні оборонні проєкти та дипломатичні зусилля для досягнення справедливого миру. Про це в соцмережах повідомив президент України Володимир Зеленський.
Основна увага події зосередилася на подальшій підтримці нашої держави, зокрема і фінансовій. Говорили і про значне зміцнення системи протиповітряної оборони, включаючи постачання балістичних перехоплювачів.
"Обговорюємо подальшу підтримку: якомога швидшу реалізацію рішення ЄС надати Україні 45 мільярдів євро на закриття бюджетних потреб; зміцнення ППО, зокрема через PURL; зимовий пакет перехоплювачів балістики; нові оборонні спроможності, які можемо реалізувати з Європою. Звісно, говоримо про дипломатію достойного миру", - акцентував президент.
Глава держави подякував всім партнерам за допомогу у захисті та зусилля, спрямовані на припинення російської війни.
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