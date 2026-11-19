Підприємці закликали Офіс Президента та уряд переглянути вимоги щодо облаштування укриттів та зберегти квоти на бронювання фахівців. Про це повідомив керівник Офісу Президента Кирило Буданов у Telegram-каналі, передають Українські Новини.

Зокрема Буданов повідомив, що провів засідання Ради з питань підтримки підприємництва при Президентові за участі представників бізнесу, уряду та Національного банку.

"Маємо розуміти: ситуація в економіці складна – ворог цілеспрямовано б’є не лише по енергетиці, а й по виробничих потужностях, складській і транспортній інфраструктурі. За таких умов першочергове завдання держави – не створювати штучних перешкод для бізнесу й оперативно знімати бар’єри, які стримують виробництво", - зазначив він.

Буданов повідомив, що підприємці озвучили проблемні питання та варіанти їх вирішень, від страхування воєнних ризиків до перегляду вимог щодо облаштування укриттів.

Окремий фокус зробили на потребах базових секторів та оборонно-промислового комплексу, зокрема спрощення доступу до кредитування, збереження квот на бронювання фахівців та врахування форс-мажорів при виконанні контрактів.

Також обговорили можливості здешевлення внутрішньої логістики, розблокування експорту ОПК та розширення квот для української продукції в європейських країнах.

"Усі порушені бізнесом питання взяті в роботу. Частину рішень очікуємо від уряду найближчим часом. Решта завдань, зокрема щодо фінансування ОПК та валютного регулювання, зафіксовані в протоколі за відповідальними відомствами з чіткими дедлайнами", - повідомив керівник ОП.