Соняшникова олія в Україні може подорожчати до 115 гривень за літр, а ціни на інші базові продукти почнуть зростати вже найближчим часом.

Протягом останніх тижнів соняшникова олія дорожчає на світових ринках через російські обстріли українських переробних підприємств. Скорочення виробництва в Україні може спричинити дефіцит продукції за кордоном, адже країна забезпечує близько половини світового попиту на неї, повідомляє "Новини.LIVE" з посиланням на економіста Олега Устенка.

За оцінкою експерта, ціна 115 грн за літр відповідає базовому сценарію розвитку ситуації, а не найгіршому прогнозу.

"Якщо орієнтуватися на те, наскільки було збільшення ціни на світовому ринку по соняшниковій олії, то ціна 115 гривень мені здається більш-менш логічною для очікування. І це просто в базовому сценарії, це не песимістичний сценарій", - зазначив Устенко.

Подорожчання олії та необхідність збільшувати імпорт продукції з іншої сировини створять додатковий інфляційний тиск. Економіст також прогнозує зростання цін на хліб та макаронні вироби, оскільки український ринок не зможе залишатися осторонь світових тенденцій.

Водночас наслідки подорожчання для українців можуть бути відчутнішими, ніж для споживачів за кордоном. У багатьох інших країнах соняшникова олія належить до преміальних товарів і використовується не так широко, тоді як в Україні вона є звичним продуктом щоденного вжитку.

"Для них соняшникова олія - це не як для нас, для них це те, що називається преміальним товаром. Ми звикли, що соняшникова олія - це щось таке нормальне і те, що має бути в кожній родині. Там це преміальний продукт. Багато родин взагалі не використовують, вкрай рідко його використовують. Тому для них це буде набагато легше пережити", - пояснив економіст.

Подальша вартість олії залежатиме від того, які обсяги виробництва зможуть зберегти українські підприємства.