Президент США Дональд Трамп протягом двох років намагався відновити переговори з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Однак той не відповідав на телефонні звернення, а лист американського президента повернув нерозпечатаним. Навіть готовність Вашингтона обговорювати поступки щодо ядерної програми КНДР не допомогла організувати зустріч.

Про це повідомляє The Wall Street Journal (WSJ) із посиланням на джерела, обізнані з перебігом дипломатичних контактів.

Ще у 2025 році Трамп намагався вийти на зв'язок із Кім Чен Ином через офіційні дипломатичні канали та телефонні лінії, якими сторони користувалися раніше. Проте Пхеньян залишив ці звернення без відповіді.

Тоді Білий дім вирішив передати північнокорейському лідеру особистого листа від президента США. Для цього американські посадовці організували спеціальну операцію в Нью-Йорку.

Група чиновників дочекалася північнокорейського дипломата біля будівлі постійного представництва КНДР при ООН на Мангеттені та вручила йому послання.

Однак спроба завершилася демонстративною відмовою. Під час одного із засідань ООН дипломат поклав нерозпечатаний лист перед американським представником, фактично повернувши його відправнику.

У 2026 році Вашингтон знову спробував організувати особисті переговори двох лідерів. Можливість зустрічі обговорювали під час підготовки поїздки Трампа до Азії.

Американські посадовці розглядали кілька дипломатичних кроків, які могли б зацікавити Пхеньян.

Зокрема, США допускали можливість оголосити про офіційне завершення Корейської війни. Бойові дії на Корейському півострові припинилися понад 70 років тому, однак у 1953 році сторони уклали лише перемир'я, а не мирний договір.

Інша пропозиція стосувалася ядерного арсеналу КНДР. Вашингтон обговорював можливість спільної заяви, яка не передбачала б офіційного визнання Північної Кореї ядерною державою, але водночас не містила б вимоги ліквідувати її ядерну програму.

Натомість американська сторона хотіла домогтися обмежень на проведення Пхеньяном ядерних випробувань і запусків ракет.

Крім того, США могли запропонувати створити дипломатичні представництва для підтримання постійного зв'язку між країнами. У Вашингтоні розглядали це як можливий перший крок до встановлення повноцінних дипломатичних відносин із КНДР.

Попри готовність американської сторони обговорювати такі варіанти, домовитися про переговори не вдалося.

За інформацією WSJ, Кім Чен Ин висунув власні умови проведення зустрічі. Для Вашингтона вони виявилися неприйнятними, тому особисті переговори лідерів США та Північної Кореї так і не відбулися.