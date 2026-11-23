Російський диктатор Володимир Путін у приватних розмовах погодився, що після війни Україна може отримати від США та Європи гарантії безпеки, аналогічні ст. 5 НАТО, але за умови, що на її території не розміщуватимуть війська Альянсу.
Як передає РБК-Україна, про це повідомив оглядач The Washington Post Девід Ігнатіус із посиланням на джерело, наближене до переговорів.
За даними джерела, з Росії знімуть санкції, але запровадять їх знову, якщо Москва почне зосереджувати війська для нового вторгнення.
Оскільки Путін відмовився погоджуватися на розташування баз НАТО в Україні, американська сторона натомість запропонувала відведення російських військ від кордону одразу після підписання угоди про припинення вогню.
А в разі переходу російських військ у наступ, війська Альянсу без зволікань перекинуть на територію України.
Крім того, видання вказує, що представники США та Європи обговорювали механізми контролю за виконанням Росією домовленостей, а також налагодження швидкого обміну інформацією на випадок нападу.
За словами джерела, спеціальний представник президента США Джаред Кушнер звернувся з попередженням до Путіна.
"Це почалося як війна з Україною. Тепер це опосередкована війна з Європою", - заявив він.
У відповідь на відмову Путіна від розміщення баз НАТО на території України американська сторона запропонувала Путіну, щоб Росія відвела свої війська від кордону після укладення угоди про припинення вогню.
У разі, якщо російські війська почнуть наступ, війська Альянсу негайно перекинуть в Україну.
Також оглядач зазначає, що американські та європейські посадовці обговорили, як контролювати дотримання Росією домовленостей і забезпечувати оперативний обмін інформацією в разі нападу.
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