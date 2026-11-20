Президент США Дональд Трамп після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Китаї закликав європейських лідерів переглянути подальшу військову допомогу Україні.
Про це повідомляє Politico з посиланням на чотирьох європейських чиновників, обізнаних зі змістом розмови, передає «Главком».
За даними видання, Трамп зателефонував учасникам «Коаліції охочих» через кілька годин після зустрічі з Путіним і лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Шеньчжені. Під час розмови американський президент висловив сумнів щодо доцільності подальших витрат на військову підтримку Києва.
Співрозмовники журналістів розповіли, що Трамп заявив європейським лідерам про нібито серйозний намір Путіна вести мирні переговори. Він також наголосив, що внаслідок війни гине надто багато людей, і закликав європейські країни припинити витрачати кошти на її продовження.
Розмова відбулася після переговорів Трампа з Путіним, які пройшли на тлі дипломатичних зусиль щодо завершення російсько-української війни.
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