У жовтні 2026 року в Україні продали 732 млн літрів пального — на 4% більше, ніж за аналогічний місяць торік, і на 6% більше, ніж у вересні. За десять місяців реалізація сягнула 6,9 млрд літрів, що на 8% перевищує показник за той самий період 2025 року.
Як пише Dilo, про це повідомляє Еnkorr.
Однією з причин збільшення попиту стало здешевлення дизпального на АЗС порівняно з гуртовим ринком. Протягом половини жовтня роздрібні ціни були нижчими за гуртові пропозиції. Через це частина дрібнооптових покупців почала заправлятися безпосередньо на АЗС. Таку тенденцію, зокрема, фіксували мережі UPG та "Укрнафта".
Ще одним чинником став попит на пальне для генераторів через перебої з електропостачанням внаслідок російських атак. Поки цей сегмент не став постійним джерелом зростання продажів, однак його вплив на ринок помітний.
Найбільше зростання продажів у жовтні зафіксували на Кіровоградщині — на 23%, до 19 млн літрів. За десять місяців область також лідирує за темпами приросту: 18%, або 140 млн літрів.
На Львівщині продажі збільшилися на 16% (64 млн літрів), на Рівненщині — на 13% (26 млн літрів), а на Тернопільщині — на 13% (19 млн літрів).
Скорочення продажів у жовтні відзначено у прифронтових областях, а також у Київській (-1%) та Чернігівській (-6%) областях.
Попри незначне зниження, столичний регіон зберігає першість за обсягами споживання: минулого місяця тут реалізували 151 млн л пального, а з початку року — 1,4 млрд л. Сумарно трійка лідерів — Київська, Дніпропетровська та Львівська області — з початку року реалізувала майже 2,6 млрд л пального (+8%), забезпечивши 38% від загального обсягу продажів у країні.
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