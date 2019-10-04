Аварийная посадка грузового Ан-12 возле Львова

Самолет Ан-12 совершил аварийную посадку вблизи Львова из-за того, что закончилось топливо, 5 человек погибли.

Самолет совершал чартерный грузовой рейс #UKL4050 по маршруту Виго (Испания) в Стамбул (Турция) и должен быть сесть в аэропорту «Львов» на дозаправку.

В СМИ сообщают, что совершившему аварийную посадку самолету был 51 год.