В результате аварии Ан-12 под Львовом погибли 5 человек

Пять человека погибли в результате аварийной посадки самолета Ан-12 в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта «Львов» в пятницу утром, сообщает министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
«Пятеро погибших», — написал Криклий на своей странице в соцсети Facebook.
В Главном управлении ГСЧС во Львовской области подтверждают эту информацию. «Спасатели деблокировали 3 пострадавших из поврежденного самолета, которые с травмами разной степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения г.Львов. В результате падения самолета 5 человек погибли», — сообщается на сайте облуправления ведомства.
Как сообщалось, транспортный Ан-12 авиакомпании «Украина Аэроальянс» совершил аварийную посадку на грунт на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта «Львов» в пятницу утром, перед тем исчезнув с радаров. На борту находилось 8 человек, из них 7 членов экипажа и один человек, сопровождавший груз.
Самолет совершал чартерный грузовой рейс #UKL4050 по маршруту Виго (Испания) в Стамбул (Турция) и должен быть сесть в аэропорту «Львов» на дозаправку. В СМИ сообщают, что совершившему аварийную посадку самолету был 51 год.
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