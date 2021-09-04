Во Львове самолет совершил аварийную посадку

Во Львове около 12:30 произошла аварийная посадка самолета. Он направлялся из Кипра и запросил о посадке.

Об этом сообщает местное издание «Варта1».

Автоматически во Львовский аэропорт были вызваны все специальные службы.

«Сейчас самолет совершил посадку, во время посадки никто не пострадал. Самолет отбуксировали в „старый аэропорт“. Все службы еще на месте происшествия», — говорится в сообщении.

В то же время, львовяне массово сообщили о самолете, который низко пролетел над Сыховом. Много «скорых» и спасателей поехали в сторону аэропорта.