Наблюдая за массовым оттоком рабочей силы, можно уже смело утверждать, что дешевая рабочая сила это путь в никуда. Это не наше конкурентное преимущество. Это огромный недостаток страны в борьбе за трудовые ресурсы. И видно, что по этой причине, мы эту борьбу проигрываем. И проблема исходит не только от Польши. Опасность идёт от более развитых стран, как Германия.

Даже уверен в большем. Несмотря на активную пропаганду работизации и автоматизации. Наблюдая количественное и качественное увеличением роли роботов, можно увидеть, что спрос на рабочую силу по прежнему остаётся очень высоким. Он не падает, а даже растёт.

Так же сейчас можно наблюдать за ростом спроса на качественную рабочую силу, которой готовы в мире платить конкурентную зарплату. Я помню 15 лет назад мой двоюродный брат уехал работать в Дюссельдорф. Не обычным рабочим, а квалифицированным специалистом. И тогда ему платили вдвое меньше чем немцу, по причине того, что немцы всегда относились плохо к чужакам. Хотя у него было западное образование!!! Сейчас же, в Германии нашим менее квалифицированным людям предлагают оплату наравне с немцами. И это тревожный сигнал. Для нашей страны точно.

Вероятно, здесь есть две причины. Первая это старение населения. В Европе эта проблема обговаривается давно, но только сейчас она, похоже, перешла в статус реальной проблемы. Немецкие газеты пишут, что с каждым годом немецкие производители будут все больше страдать от нехватки кадров. Эти кадры нужно кем-то заменить. Относительно образованный и квалифицированный ресурс из Восточной Европы отлично подходит на эту роль.

Вторая причина. Для международной конкуренции с Азией нужно привлекать лучшие кадры и таланты. Для этого нужно мобилизировать все возможные и доступные ресурсы. Экономия на этом может привести к потере конкурентоспособности Европы, утраты рынков, вплоть до утраты доминирующего положения в мире и переход на низший уровень зависимости от Азии. Учитывая огромный уровень задолженности стран Европы, которая держится только за счёт доверия в устойчивость старого мира, на этом все не закончится. С падением роли Европы в мире упадёт доверие к ней, а за этим неизбежно будут кризисы, катаклизмы и социальные потрясения. Этого никто не захочет допустить. Потому конкурентоспособность экономики будут сохранять любыми способами. В том числе за счёт кадров. В охоте за лучшими вопрос цены стоять не будет.

Учитывая эти причины, а так же то, что безвиз и интернет сделали возможным перемещение рабочей менее рисковым и более простым, чем было раньше, процесс будет набирать обороты. В этой ситуации Украина рискует остаться без трудоспособного населения с огромным багажом пенсионеров и других слоёв зависимых от государства, которые не на что будет содержать. Это будет провал любой инициативы. Это будет проедание всех ресурсов. Это будет космический рост долгов. И это будет крест на будущем страны.

Решить проблему ещё проблематичнее. Простое повышение зарплат, без восстановления внутреннего производства, приведёт к росту импорта и инфляции. Это неизбежно и может привести к дальнейшей эмиграции в будущем. Снижение ставок по кредитам и возобновление кредитования тоже не принесут результат, если не будет стратегии развития. Деньги тоже уйдут на импорт и в инфляцию.

В целом, на мой взгляд, страна сейчас сильно нуждается в стратегии развития своей экономики. Не отдельного сектора. Агро или туризма. А комплексно всех отраслей. И ключевой здесь является промышленность, которую мы так игнорируем.