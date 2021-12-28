Почти половина украинцев прожили этот год в стрессе

Треть украинцев в 2021 году смогли реализовать все свои планы или большинство из них, говорится в результатах опроса Социологической группы «Рейтинг». Еще половина респондентов ответила, что отчасти смогла реализовать свои планы. По словам 13% украинцев, им ничего не удалось реализовать в этом году.

Если говорить об успешности 2021 года, то для каждого третьего он был успешным. Для половины граждан год был посредственным, а для каждого десятого — совсем неуспешным.

При этом 40% опрошенных отметили, что удовлетворены своей жизнью. Еще 30% говорят, что скорее удовлетворены. Не очень довольны своей жизнью 20% украинцев, недовольны совсем — 11%.

Чаще говорили об удовлетворенности жизнью младшие респонденты и мужчины. Также чем выше опрошенные оценивают свой доход, тем успешнее на их взгляд был этот год.

В то же время, более 40% украинцев в этом году часто испытывали стресс. Еще 29% отметили, что иногда были в стрессе, 22% — редко или очень редко и всего 7% — никогда. Чаще об ощущениях стресса говорили люди с более низкими доходами и женщины.

Также в 2021 году украинцы чувствовали любовь к другим чаще, чем к самим себе. Относительно часто украинцы чувствовали радость, печаль и гнев. Реже — удивление, а реже всего — страх.

Опрос показал, что чем чаще респонденты испытывали радость и любовь, тем успешнее они считают свой год, довольны своей жизнью и переживали меньше стресса.

«Эмоции радости и любви к себе больше коррелируются с удовольствием от жизни в целом. В то время как страх, грусть и гнев коррелируются со стрессами и низкими оценками успеваемости года», — говорится в результатах опроса.

Опрос был проведен 4-7 декабря среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.