Кто боится российских санкций

Российские санкции не заслуживают большого внимания, т.к. непродуктивны — в первую очередь потому, что статус РФ в мире отнюдь не так высок, как кажется руководству этой страны.

Так, санкции США предполагают их фактическое распространение на отношение многих других стран и крупных компаний к подсанкционным юр. и физ. лицам. К примеру, из-за санкций США в отношении Ирана из этой страны уходят Total, Opel, British Petroleum, наибольшие мировые контейнерные перевозчики MSC и Maersk Line. Т.е., крупнейшие транснациональные корпорации подсчитывают возможные последствия от американских санкций и делают выбор не в пользу работы в подсанкционной стране.

Санкции со стороны США посылают сигнал — тот, кто решится вести бизнес с фигурантами санкционного списка, будет иметь неприятности со Штатами и их ближайшими союзниками. Этому же риску подвергнутся и деловые партнеры тех, кто работает с подсанкционными странами или лицами. Или другой пример — Китай, который многие у нас считают скрытым геополитическим партнером России, не объявлял против нее санкции. Но с 2015 года китайские банки не кредитуют российские компании, которые есть в санкционных списках США и ЕС.

Очевидно, что ничего подобного в случае с российскими санкциями против украинских компаний и персон не будет — эти санкции не будут работать нигде, кроме РФ. Да и там не факт, что будут работать в полной мере: для многих попавших в список украинских компаний (из тех, кто ведет внешнеэкономическую деятельность с РФ) ситуация не критична — в отличие от американских санкций, которые прямо запрещают любые сделки с юр и физ. лицами, включенными в соответствующий перечень, а также любые действия, направленные на обход санкций, постановление правительства РФ таких правил не содержит, ограничиваясь установлением запрета на вывод средств за пределы России. Следовательно, различные формы ухода от ограничений, в т.ч. с помощью цепочки посредников, вполне возможны — будет ситуация сродни той, которая сложилась с подсанкционными в РФ продуктами, торговля которыми осуществляется через компании, расположенные в третьих странах.

Т.о., вряд ли российские санкции заслуживали того, чтобы стать «темой дня».

P.S. Обращает внимание реакция многих фигурантов списка санкций и комментаторов — «горжусь тем, что включен в список/расстроен не включением в список» и «недорого продам место в списке». Касательно первых замечу, что точно такой была реакция россиян, попавших санкционные списки США в феврале этого года. Касательно вторых — можно было бы придумать что-нибудь более оригинальное.