Войти
В РФ считают, что Запад недостаточно активно защищает права человека в Украине
позиция
В РФ считают, что Запад недостаточно активно защищает права человека в Украине
С 1 марта обещают массовый пересчет и повышение пенсий
соцзащита
С 1 марта обещают массовый пересчет и повышение пенсий

Читай
бесплатно!
Разделы

Мнения

дружба народов
RSS

Кто боится российских санкций

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
205
Кто боится российских санкций

Российские санкции не заслуживают большого внимания, т.к. непродуктивны — в первую очередь потому, что статус РФ в мире отнюдь не так высок, как кажется руководству этой страны.

Так, санкции США предполагают их фактическое распространение на отношение многих других стран и крупных компаний к подсанкционным юр. и физ. лицам. К примеру, из-за санкций США в отношении Ирана из этой страны уходят Total, Opel, British Petroleum, наибольшие мировые контейнерные перевозчики MSC и Maersk Line. Т.е., крупнейшие транснациональные корпорации подсчитывают возможные последствия от американских санкций и делают выбор не в пользу работы в подсанкционной стране.

Санкции со стороны США посылают сигнал — тот, кто решится вести бизнес с фигурантами санкционного списка, будет иметь неприятности со Штатами и их ближайшими союзниками. Этому же риску подвергнутся и деловые партнеры тех, кто работает с подсанкционными странами или лицами. Или другой пример — Китай, который многие у нас считают скрытым геополитическим партнером России, не объявлял против нее санкции. Но с 2015 года китайские банки не кредитуют российские компании, которые есть в санкционных списках США и ЕС.

Очевидно, что ничего подобного в случае с российскими санкциями против украинских компаний и персон не будет — эти санкции не будут работать нигде, кроме РФ. Да и там не факт, что будут работать в полной мере: для многих попавших в список украинских компаний (из тех, кто ведет внешнеэкономическую деятельность с РФ) ситуация не критична — в отличие от американских санкций, которые прямо запрещают любые сделки с юр и физ. лицами, включенными в соответствующий перечень, а также любые действия, направленные на обход санкций, постановление правительства РФ таких правил не содержит, ограничиваясь установлением запрета на вывод средств за пределы России. Следовательно, различные формы ухода от ограничений, в т.ч. с помощью цепочки посредников, вполне возможны — будет ситуация сродни той, которая сложилась с подсанкционными в РФ продуктами, торговля которыми осуществляется через компании, расположенные в третьих странах.

Т.о., вряд ли российские санкции заслуживали того, чтобы стать «темой дня».

Читайте также: Пять факторов конкурентоспособности экономики Украины

P.S. Обращает внимание реакция многих фигурантов списка санкций и комментаторов — «горжусь тем, что включен в список/расстроен не включением в список» и «недорого продам место в списке». Касательно первых замечу, что точно такой была реакция россиян, попавших санкционные списки США в феврале этого года. Касательно вторых — можно было бы придумать что-нибудь более оригинальное.

санкции, Вячеслав Бутко
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 2 ноября 2018
Четверг, 1 ноября 2018
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Кто боится российских санкций

Российские санкции не заслуживают большого внимания, т.к. непродуктивны - в первую очередь потому, что статус РФ в мире отнюдь не так высок, как кажется руководству этой страны. Так, санкции США предполагают их фактическое распространение на отношение многих других стран и крупных компаний к подсанкционным юр. и физ. лицам. Санкции со стороны США посылают сигнал - тот, кто решится вести бизнес с фигурантами санкционного списка, будет иметь неприятности со Штатами и их ближайшими союзниками. Очевидно, что ничего подобного в случае с российскими санкциями против украинских компаний и персон не будет - эти санкции не будут работать нигде, кроме РФ.
Андрей Блинов
Андрей Блинов
экономист

Украина – 71-я в рейтинге простоты ведения бизнеса. Что дальше?

Украина - 71-я в рейтинге простоты ведения бизнеса. Так сказал Мировой банк. Об этом уже написали все СМИ, повторив шаблонные тезисы и про +5 позиций в совокупном рейтинге, и про 30-е место в плане получения разрешений на строительство. Что же дальше? Понятное дело, что улучшать есть куда, и многие предприниматели крупной и мелкой руки укажут множество барьеров на их личном бизнес-пути, которое государство Украина создаёт. Или упорно не хочет устранять.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

С чего начиналось польское экономическое чудо

В начале 1991 года долг Польши перед западными странами составлял 33 млрд дол. Учитывая долг перед частными организациями в 11 млрд, совокупный долг на тот момент составлял около 90% ВВП. Несмотря на то, что все заслуги рыночных реформ любят приписывать Бальцеровичу, однако он был лишь исполнителем. Сам план реформирования экономики написал Джефри Сакс, который для этого был приглашён в страну и в то время консультировал польских чиновников. Единственное, что мешало нормальному внедрению всех реформ, был колоссальный госдолг. И он эту проблему решил.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016