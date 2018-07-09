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«СОЦИС», который сломался и «сорный» рейтинг Аграрной партии

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
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«СОЦИС», который сломался и «сорный» рейтинг Аграрной партии

Обнародованные на днях партийные рейтинги от социологической службы «СОЦИС» (исследование проведено 21 – 27 июня 2018 года совместно с Центром «Социальный Мониторинг» и Украинским Институтом социальных исследований им. Александра Яременко) вызвали неизбежные вопросы относительно адекватности результатов. В первую очередь, крайне сомнительными представляются результаты «Аграрной партии Украины» (5,1% «от всех» / 7,9% «от определивщихся»), БПП (4,3%/6,7%) и «Винницкой европейской стратегии» (2,9% / 4,5%).

Для тех, кто регулярно отслеживает партийные рейтинги, эти результаты выглядят столь же странно, как и для автора; что же касается читателей, которые лишь изредка интересуются популярностью столь непопулярной субстанции, как украинские политические партии, мы даем ссылки на предыдущие результаты социологических исследований «СОЦИС» (рейтинги «от всех»):

1) 28 октября – 14 ноября 2017 (совместно с КМИС, Социологической группой «Рейтинг» и Центром им. Разумкова): БПП – 9,4%, АПУ – 0,9%;
2) 5 – 11 ноября 2017 года: БПП – 10,3%, АПУ – 0,9%;
3) 19 – 25 апреля 2018: БПП – 7,7%, АПУ – 0,4%;
4) 11 – 22 мая 2018 (по заказу РАНД): БПП – 8,8%, АПУ – 0,4%.

Ну, а теперь расскажите мне, пожалуйста, что же такого выдающегося могло произойти с Аграрной партией, что он вырос в 13 раз за месяц?! Ведь так рейтинги не растут, так может «заколоситься» только сорная трава…

Если руководство службы «СОЦИС» не даст никакого вразумительного объяснения этому феномену, то – по умолчанию! – единственным разумным ответом является следующий: что-то очень конфиденциальное (чтобы не сказать – интимное) начало происходить между социологической службой и теневым партийным бюджетом АПУ.

Ну, а более чем двукратное падение за месяц рейтинга БПП мы вынуждены будем объяснить тем, что нечто конфиденциальное ПЕРЕСТАЛО происходить между аналогичными субъектами – социологической службой и теневым партийным бюджетом партией власти…

Впрочем, что это за «партия власти», которой социологи занижают рейтинг?! Возможно, в «СОЦИС» знают какую-то другую «партию власти» – не БПП?! Скорее всего, так и есть: обратите внимание на рейтинг новоиспеченной партии «Винницкая европейская стратегия», которая сходу преодолела ошибку измерения, получив 2,9% «от всех» и 4,5% «от определившихся», вплотную приблизившись к проходному барьеру.

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Как Вы, несомненно, догадались по названию, это «запасная аэродром» премьер-министра Владимира Гройсмана. Ну, как шутят злые социологические языки: «для кого – запасной аэродром, а для кого – важный ресурс»…

Дмитрий Джангиров, СОЦИС
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Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

«СОЦИС», который сломался и «сорный» рейтинг Аграрной партии

Обнародованные на днях партийные рейтинги от социологической службы «СОЦИС» (исследование проведено 21 – 27 июня 2018 года совместно с Центром «Социальный Мониторинг» и Украинским Институтом социальных исследований им. Александра Яременко) вызвали неизбежные вопросы относительно адекватности результатов. В первую очередь, крайне сомнительными представляются результаты «Аграрной партии Украины» (5,1% «от всех» / 7,9% «от определивщихся»), БПП (4,3%/6,7%) и «Винницкой европейской стратегии» (2,9% / 4,5%).
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