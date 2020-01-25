Большинство людей идиоты. Что делать?

Вы решили выдать за свою одну из самых успешных книг всех времен.

Вы берете книгу, которая выиграла Национальную книжную премию, переписываете ее с нуля и делаете вид, что она ваша. Вы отправляете ее в 20 издательств. Подписываете ее выдуманным именем.

100% издателей отвечают отказом. Им не понравилось!

В этом поражают две вещи:

А) НИКТО из издателей не понял, что отклонил лауреата Национальной книжной премии.

Б) ВСЕ они посчитали книгу ужасной. Книгу, которая получила высшую награду.

Так было.

Писатель по имени Чак Росс был любопытен. Он взял книгу Ежи Косински «Ступени», которая в 1969 году выиграла Национальную книжную премию, и решил немного развлечься.

Он переписал книгу целиком, а затем отправил ее во все издательства, подписавшись фальшивым именем.

Мало того, что издательства отклонили книгу, даже «Рэндом Хаус» — издательство, которое публиковало оригинал, — отвергло ее, прислав формальный ответ.

Книгу сравнивают с «Кафкой в его лучшие годы». Это короткая, горькая книга. Одна из моих любимых. Я очень ее рекомендую.

Значит ли это, что большинство людей идиоты? Может быть.

Это значит:

Большинство людей, у которых есть какое-то мнение, вероятно, ошибаются.

Если люди не знают, кто вы, они с большей вероятностью вас отвергнут.

Никто не просыпается и не говорит: «Сегодня я сделаю какого-то неизвестного человека суперзвездой!»

Большинство людей не переживают о работе. Что хорошо. Но не стоит доверять им свой успех.

Даже успешные люди не хотят, чтобы вы пролезли без очереди. Я всегда слышу: «Каждый должен заплатить свою цену». Вот дерьмо. Это значит:

Вы должны взять под контроль свою карьеру и возможности.

Написали первую книгу? Самостоятельно опубликуйте ее. Сняли фильм? Загрузите его на Amazon.

Придумали идею для радио-шоу? Сделайте подкаст.

Хотите написать приложение? Не собирайте деньги. Сэкономьте деньги, напишите приложение и получите клиентов.

Хотите стать кинозвездой? Напишите собственный сценарий или снимите свой фильм (например, Сильвестр Сталлоне в «Роки»).

Большинство людей не могут быть предпринимателями или креативщиками. Не верьте тем, кто говорит, что стать предпринимателем может каждый.

Они лгут.

Большинство людей не могут справиться с тем, что их постоянно отвергают, а также с беспокойством и депрессией, которые это сопровождают.

Со мной это бывало много раз. Честно говоря, оно того не стоило.

Это тупиковая ситуация, ведь для того, чтобы быть успешным, нужно быть уникальным. Чтобы быть уникальным, вас никто не должен знать. И никто не оказывает услугу незнакомцу.

Первая книга доктора Сьюза была отклонена 27 раз. «Слишком отличается от других детских книг на рынке, чтобы гарантировать продажи», — написал один из лучших редакторов.

«Гарри Поттер» был отвергнут всеми издательствами, пока 7-летняя дочь одного из издателей не стала умолять отца опубликовать его.

Если бы Моисей написал 10 заповедей сегодня, он был бы отвергнут всеми издателями и, вероятно, сдался бы. Я бы сдался на его месте.

Даже «50 оттенков серого» начинались как самиздат. На Amazon было продано 250 тысяч экземпляров, а многие издательства все еще отказывались от романа. Даже собственный издатель Amazon. В конце концов его опубликовало Simon&Schuster. И продало более 125 миллионов копий.

Не доверяйте никому. Не слушайте никого. Игнорируйте их.

Либо сдавайтесь, либо обойдите посредников.

Итак, я провел эксперимент:

Я взял «50 оттенков серого» и нанял человека в Индии, чтобы он взял словарь синонимов и изменил каждое слово в книге. Например, «Она спешила на тесты» превратилось в «Бренда торопилась, чтобы прийти на экзамен вовремя». Я использовал фальшивое имя, изменил название, сделал обложку книги и загрузил ее на Amazon. Теперь это опубликованная книга.

Это в точности роман «50 оттенков серого», в котором было изменено каждое слово, предложение за предложением. Возможно… просто возможно… Я надеялся, что будет много продаж.

Было продано около 80 экземпляров. Вот дерьмо.

Но это стоило мне около $200 и двух часов моего времени. Это был эксперимент.

Почему «50 оттенков серого» так хорошо продаются? Что сделала Е.Л. Джеймс? Я вынес уроки из своего неудачного эксперимента.

Почему роман «50 оттенков» добился успеха?

У нее была платформа. Вероятно, у нее было около миллиона фанатов на различных сайтах.

Роман «50 оттенков серого» вышел примерно в то же время, когда стал популярным Kindle. И люди могли читать такую мягкую эротику в общественных местах, не боясь, что люди увидят, что они читают. Избегая осуждения.

Он был уникальным.

У нее была платформа. Было удачное время и подходящая технология. Но она никогда бы не состоялась, если бы не пошла на эксперимент, не построила платформу, не написала книгу без «разрешения» и не опубликовала ее сама.

Ей повезло.

Речь не о самиздате. И не о том, насколько глупы окружающие (ну, может, чуть-чуть). Речь о том, чтобы не ждать разрешения. Чтобы экспериментировать со всем, что вас волнует. Из каждого эксперимента вы извлечете уроки. Другого способа учиться нет. Миллиард людей хотят делать то же, что и вы.

Глупые люди, подлые люди, люди, которые вас ненавидят, люди, которые не хотят, чтобы вы двигались вперед. Люди, которые даже будут саботировать вас. Люди, которые разочарованы собственной жизнью, которые занимаются своими проблемами, грустные, тревожные, напуганные.

Пробуйте обойти их. Каждый день. Это не их вина. Но это не имеет значения. Вы должны обойти их.

Вы должны пытаться каждый день.

Сейчас я провожу еще один эксперимент. Он мне очень нравится. На данный момент его увидели более трех миллионов человек.

На самом деле он проходит не так, как я ожидал. Но посмотрим. Возможно, он провалится. Но я перестал беспокоиться об этом.

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