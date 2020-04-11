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Как коронавирус меняет рынок труда в Украине

Вадим Емец
Вадим Емец
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Как коронавирус меняет рынок труда в Украине

Вместе с распространением COVID-19 и спровоцированными им глобальными экономическими потрясениями, в мире наблюдается существенный рост безработицы. Так, по последним данным, только за позапрошлую неделю количество американцев (США), впервые обратившихся за пособием по безработице, выросло до рекордных 6,648 млн.чел. Не отстает и Европа, где почти 900 тыс. жителей потеряли работу начиная с середины марта (во Франции количество временных безработных превысило 2.2 млн.чел). В странах на Африканском материке речь и вовсе идет о том, что в среднем каждый второй занятый может потерять работу в ближайшие месяцы. В Украине также наблюдается рост безработицы, которая поднялась на 13% и по состоянию на 7 апреля 2020 г. составила 364 тыс.чел. с ожиданиями существенного дальнейшего увеличения. Характерной особенностью массовых увольнений является то, что на данном этапе их львиная доля связана с сектором потребительских продаж.

То есть, фактор COVID-19 спровоцировал трансформацию бизнес моделей в ряде случаев, особенно в тех направлениях, которые сопряжены с удовлетворение потребительских запросов населения. Уже сейчас очевидно, что в Украине значительная часть персонала сферы продаж не будет востребована в прежнем качестве. Объяснить это можно довольно легко, сфера бизнеса, которая основывалась на продажах, осуществляемых путем прямого контакта с покупателем — просто не переживет карантин; другая часть, которая смогла переориентироваться на продажи через интернет, скорее всего будет пересматривать докризисную модель бизнеса и, вероятно, упразднит наименее эффективные продажные локации. Поэтому, продавцы-консультанты, менеджеры и администраторы магазинов — под ударом и, в ряде случаев, они смогут применить свои навыки лишь в кол-центрах интернет- магазинов. При этом, учитывая, что под действием карантина интернет- покупками занялась существенная часть населения, которая была склонна к походам в магазин, то можно предположить, что переориентация на интернет коснется не только традиционного сегмента, связанного с покупкой бытовой техники и одежды, но и таких товаров как продукты питания и напитки, бытовая химия, строительные материалы, финансовые услуги и пр.

При этом, даже если пандемия угаснет и карантинные меры будут упразднены у населения все равно останутся опасения относительно возможностей заражения в местах скопления, что означает окончательный дрейф потребительской культуры в сторону дистанционных покупок.

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Таким образом, стоит ожидать постепенного угасания спроса на коммерческую недвижимость, связанную с непосредственными продажами и, соответственно, рост спроса на складскую, неподалеку от больших городов. Кроме того, востребованными будут услуги по разработке и подготовке сложных сайтов-каталогов, услуги фотографов и дизайнеров, способных оцифровать внешний вид продукции с различных ракурсов, специалистов способных настроить сервисы по оплате продукции непосредственно на сайтах продавцов и естественно различные виды услуг по доставке — от мгновенной до отсроченной с опциями временного хранения.

Источник

рынок труда, коронавирус
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Вадим Емец
Вадим Емец
автор Strategic Group Sofia

Как коронавирус меняет рынок труда в Украине

Фактор COVID-19 спровоцировал трансформацию бизнес моделей в ряде случаев, особенно в тех направлениях, которые сопряжены с удовлетворение потребительских запросов населения. Уже сейчас очевидно, что в Украине значительная часть персонала сферы продаж не будет востребована в прежнем качестве.
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