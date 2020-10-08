Станет ли мир лучше через 10 лет?

В 2015 году меня спросили: «Каким вы видите себя через пять лет?»

Я не могу вспомнить свой ответ, но наверняка могу сказать одно: я ошибался.

В 2010 году вышел iPad, и Стив Джобс не позволял своим детям пользоваться им, опасаясь, что это вызовет слишком сильную зависимость. Пропускная способность составляла около 2,5 Мбит/с. Ведущие CNBC смеялись надо мной, когда я сказал, что Apple станет первой компанией с доходом в триллион долларов, и... в том году я женился. Все эти вещи кажутся сейчас немыслимыми.

Возможно, лучшее и самое правильное описание того, что будет через 10 лет, выглядит так: «Оно выглядит невероятным!» Или: «Этого не может быть!»

Но давайте попробуем! Возьмем тенденции, существующие сейчас, добавим немного (или много) острого напряжения и подсластим его хаосом и щепоткой вдохновения. В итоге мы получим планету с крутыми высокими технологиями.

1. Пропускная способность

Мы повышаем «G» почти каждые два года и увеличиваем пропускную способность в геометрической прогрессии. С «10G» на телефонах мы оглянемся на 2020 год и посмеемся над тем, насколько медленным был интернет, насколько низкого качества были звонки Zoom и как вам приходилось «подписываться» на доступ к частотному диапазону — он станет столь же естественным, как воздух.

Мои дети будут смеяться надо мной, скучающим по дням, когда было не так просто войти в полноценную виртуальную реальность с миллионами пикселей на каждый сантиметр, в реальность, которая, едва вы в нее переноситесь, кажется такой же или даже более реальной, чем любая другая реальность.

Благодаря скорости 100 Гб/с мы сможем не только работать удаленно, но и работать удаленно в одном и том же офисе.

Я смогу использовать «VR-порт» для работы, ходить в офис, видеться с коллегами, ходить на собрания, не выходя из дома. Тактильные датчики Microsoft VROffice Suite не только дадут мне почувствовать все, к чему я прикасаюсь, но и помассируют мои мышцы, чтобы они не атрофировались, если я буду работать сверхурочно.

2. Дополненная реальность будет идти рука об руку с объективной реальностью

Мы с Робин будем идти мимо магазина 3D-печати Amazon, и она увидит на двери купон со скидкой на бюстгальтеры, а я — на марихуану. Мы пойдем мимо ресторана, и она увидит на расстоянии 12 дюймов перед глазами веганское меню, а я — палео-меню.

Мы пройдем мимо соседа, и если его настройки открыты «для всех», то мы увидим плавающее изображение последнего просмотренного им фильма или недавние фотографии из его последнего отпуска. Или список его политических убеждений, выставленный на всеобщее обозрение на случай, если вы захотите (или не захотите) поговорить с ним.

Это будет прямым результатом увеличения пропускной способности, хранилища и пользовательских интерфейсов для дополненной реальности.

3. Прорывы крипто

Когда COVID, наконец, закончится, многие уедут из дорогих городов по соображениям безопасности, из-за качества жизни и по финансовым причинам.

Благодаря увеличению пропускной способности и простоте использования Zoom больше не нужно будет заполнять офисные здания. Люди смогут жить где угодно и работать в 2D-виртуальном офисе или в Microsoft VROffice.

Когда будет меньше людей и компаний, налоговые поступления резко упадут, а дефициты бюджетов резко вырастут. Мэры городов будут вынуждены увольнять учителей, сборщиков мусора, полицейских и т.д. Нас ждет всплеск преступности, мусор повсюду, и все меньше туристов, желающих посетить города.

Городам нужно будет придумывать стимулы! Каждый город создаст местную криптовалюту для стимулирования. Нью-Йорк, например, создаст «NYCBucks».

Идея: каждый житель Нью-Йорка получает постоянный УБД (универсальный базовый доход) в NYCBucks (вместо долларов), и каждый, кто посещает Нью-Йорк в качестве туриста, получает выплаты в зависимости от того, сколько дней пробудет в городе. Вы можете потратить свои NYCBucks только в Нью-Йорке.

Для каждой транзакции и покупатель, и продавец «майнят» NYCBucks пропорционально размеру транзакции. Вы сможете обменять 100 NYCBucks на $100, и они будут вычтены из ваших налогов.

Туризм начнет возвращаться в города. И предприятия начнут возвращаться и требовать, чтобы больше сотрудников ходило в офисы. Так что пока города спасены.

4. Хранение будет в 100 раз быстрее, безопаснее и вместительнее

Из-за спроса на виртуальную реальность и огромных требований к блокчейнам, когда криптовалюта получит широкое распространение, потребности в облачном хранилище будут в 1000 раз больше, чем они есть сейчас.

Самыми крупными компаниями в мире будут Amazon, Google, Dropbox, Apple, но в основном они будут предоставлять и поддерживать облачное хранилище и безопасность данных. За каждый день 2030 года будет накапливаться больше информации и данных, чем вся человеческая раса накопила с 0 по 2025 год нашей эры.

5. ДНК-вычисления и квантовая криптография

С помощью ДНК-вычислений будут решены NP-проблемы, в том числе взлом криптографических кодов с открытым ключом, то есть криптографические ключи могут быть расшифрованы. Это означает, что криптовалюту можно будет украсть.

Хотя квантовые вычисления никогда не будут успешны, квантовая криптография состоится (это более простая проблема, чем квантовые вычисления) и будет обеспечивать безопасность криптографии после расшифровки традиционных открытых ключей.

6. 3D-геномика

В 2020 году геномика находится в состоянии 2D-стагнации. Да, геном секвенирован, и заболевания, основанные на мутациях одного гена (например, болезнь Тея — Сакса), регулярно лечат с помощью технологий CRISP. Но болезни, основанные на мультигенных мутациях, по-прежнему невозможно просчитать. ДНК-вычисления идеально подходят для решения этой проблемы и выявления мутировавших пар генов для всех видов рака, болезней сердца, инсультов, болезни Альцгеймера.

А потом... IQ, эмоциональный интеллект, спортивные способности, харизма. У правительств Китая и Техаса нет этических проблем, чтобы быстро использовать 3D-геномику для создания страны сверхразумных младенцев. Никто не знает, каков будет окончательный результат.

7. Крипто интернета вещей и а-коммерция (автоматическая торговля)

Все, что можно чипировать, будет чипировано.

Умный холодильник просканирует, когда у вас закончится молоко, выполнит блокчейн-транзакцию в продуктовом магазине, дрон принесет молоко на панель на заднем дворе, которая связана с холодильником. Чем больше транзакций выполняет холодильник, тем больше майнится USBucks.

Если вы бегаете каждый день, ваши кроссовки просигнализируют о том, что они износились, и будет заказана новая пара.

Если у вас повысится уровень кортизола, терапевт попытается связаться с вами. Когда вы будете читать новости и сердиться, правительство проследит за вашими действиями. Возможно, заиграет негромкая музыка.

Большие данные и искусственный интеллект, а также отслеживание нейрохимических реакций позволят предсказывать преступления до их совершения.

8. Геймификация

В зависимости от вашей ДНК и других факторов каждый день будет подсчитываться идеальное количество шагов, времени на сон, чтение, витамина D, потребленных калорий, выпитой воды и т. д. Но это будет не просто «фитнес-браслет».

Все придут к соглашению, что конкуренция дает наилучший результат, поэтому результаты каждого будут общедоступными и ранжироваться по различным показателям здоровья, чтобы все могли видеть, кто здоровее в сравнении с другими. Приложения для знакомств будут настроены так, чтобы партнеры соответствовали друг другу по состоянию здоровья. USBucks получат те, кто продемонстрирует лучшие показатели в конце месяца.

Вскоре начнут измеряться и геймифицироваться другие факторы психического благополучия, как указано выше, включая правильное количество ежедневного потребления дофамина, серотонина, окситоцина (возможно, секса?). Потом вам покажут, как с помощью медитации каждый всплеск кортизола быстро распадается на эндорфины.

Все это будет оцениваться каждый месяц, а победителям будет присваиваться звание «Будда» и больше USBucks.

Возможно, людей с более высоким уровнем кортизола обложат специальным налогом, чтобы побудить их снизить стресс или не участвовать в революционной деятельности.

Лучшее случится, и худшее случится тоже. Пропускная способность и хранение будут на 100% коммерциализированы.

Мир адаптируется к криптовалюте из-за финансового кризиса, вызванного коллапсом госдолга и политическими провалами.

Границы сместятся, и страны перемешаются. Фашизм и политика невмешательства будут переплетаться в зависимости от того, в каком состоянии находится государство, и панацея 3D-геномики, виртуальной реальности, коммерции, криптографии станет повседневной частью общества. Мы не сможем себе представить жизнь без этого.

Некоторые люди предпочтут постоянно жить в виртуальной реальности, в то время как машины будут спасать их мышцы от атрофии. Их «географический след» уменьшится, а значит, на планете сможет жить больше людей. Будут созданы миллионы искусственных миров, чтобы справиться с огромными географическими следами общества.

Будет ли мир лучше? Я понятия не имею. Время покажет.