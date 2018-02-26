Финляндия отзывает консула из Барселоны

Министерство иностранных дел Финляндии решило отозвать своего почетного консула в Барселоне ​Альберта Гинджуема Эгидона, сообщает Helsingin Sanomat.

Испанские власти уведомили МИД Финляндии о ненадлежащем поведении дипломата, которое было связано с его позицией по поводу независимости Каталонии, и заверили об утрате доверия к Эгидону.

МИД Финляндии запросил у Мадрида дополнительные разъяснения по поводу случившегося.