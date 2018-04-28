Канада и Автралия будут наблюдать за КНДР с авиабазы в Японии

Австралия и Канада разместят на японском острове Окинава самолеты для наблюдения за Северной Кореей (КНДР). Об этом указано в сообщении на сайте Министерства иностранных дел Японии.
На военной базе Военно-воздушных сил ВВС США Кадена, расположенной на японском острове Окинава, будут размещены патрульные самолеты Канады и Австралии. Самолеты будут участвовать в операциях по наблюдению за активностью торговых судов КНДР и соблюдением санкций Совета Безопасности ООН.
«Страны-партнеры, помимо США, решили участвовать в наблюдении и контроле за незаконной морской деятельностью, включая передачу грузов в море с судна на судно со стороны северокорейских судов, что запрещено санкциями Совбеза ООН», — говорится в сообщении.
Также фрегат Королевского флота Великобритании HMS Sutherland тоже собирается взять участие в наблюдении.
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