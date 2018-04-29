Работа Telegram восстанавливается после сбоя

Работа мессенджера Telegram восстанавливается для пользователей из стран Европы, Ближнего Востока и СНГ после сбоя из-за отключения электричества в Амстердаме.
Об этом в воскресенье сообщает команда Telegram в Twitter.
«На нашем европейском кластере восстановлено электроснабжение. Инженеры продолжают работу по восстановлению оборудования после отключения. Telegram возвращается к затронутым [сбоем] пользователям Европы, Ближнего Востока и СНГ», — говорится в сообщении.
Repairs are ongoing after a massive power outage in the Amsterdam region that affected many services. Telegram users in Europe, MENA, Russia and the CIS are currently unable to connect. We apologize and will update you on the progress. https://t.co/WyfYimZoKV— Telegram Messenger (@telegram) 29 апреля 2018 г.
Позже там же появилось сообщение, что работа мессенджера восстановлена на большей части СНГ, Европы и Африки. В ближайшее время обещают восстановить работу Telegram на территории Ирана и Ближнего Востока.
Ранее сообщалось, что в работе мессенджера произошел сбой из-за нарушения электроснабжения в Нидерландах.
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