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Британского миллиардера заподозрили в работе на разведку РФ

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Британского миллиардера заподозрили в работе на разведку РФ

Миллиардер и основатель исследовательского центра Legatum Institute Кристофер Чандлер «связан с российской разведкой», заявил во вторник, 1 мая, депутат парламента Великобритании, представитель Консервативной партии Роберт Сили, сообщает DW.

Поэтому Чандлер был «объектом интереса» французской разведки с 2002 года, сказал Сили, выступая в палате общин. Это следует из документов, которые ему и еще четырем членам британского парламента передала служба безопасности Монако, добавил политик.

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Документы датированы 2005 годом и охватывают период начиная с середины 1990-х годов. В них также фигурирует брат Кристофера — Ричард Чандлер. В файле по Кристоферу Чандлеру служба безопасности Монако сделала пометку «контрразведка», отметил Сили. Документы, по его словам, имеют отношение к национальной безопасности и отмыванию денег.

Сили выразил уверенность в подлинности документов и заявил, что данные подтвердили источники во французской разведке, а также их британские и американские коллеги.

В Legatum Institute отвергли эти обвинения, заявив, что Чандлер никогда не был связан с российской разведкой или с российским государством: ни Кристоферу Чандлеру, ни кому-либо еще в исследовательском центре неизвестно о подобном расследовании французской разведки. Обвинения Сили в центре назвали «полной чепухой».

Legatum Institute считается влиятельной организацией, которая выступала за «Брекзит», в частности, сообщалось, что она принимала участие в подготовке предложений по жесткому сценарию выхода Великобритании из Евросоюза. В парламенте ранее уже объявляли об изучении возможной роли Кремля в деятельности института.

Кристофер Чандлер является гражданином Мальты. Он настаивает на том, что подал запрос на него еще до проведения референдума по «Брекзиту».

Россия, разведка, Кристофер Чандлер, Роберт Сили
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