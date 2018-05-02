НАБУ передало в суд дело председателя Деснянской РГА

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) направило в суд дело в отношении председателя Деснянской райгосадминистрации Киева по факту внесения недостоверных данных в его декларации о доходах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

Речь идет о Геннадии Заболотном, который занял должность главы РГА в январе 2018 года. Так, по данным следствия, чиновник, который на время совершения преступления занимал должность председателя Березовской районной государственной администрации Одесской области, внес недостоверные данные в ежегодную е-декларацию за 2015 год.

«Речь идет о сведениях относительно земельного участка, находившегося в пользовании подозреваемого, а также данные о корпоративных правах его жены на сумму более 2 млн гривен, которые ранее принадлежали подозреваемому и были безвозмездно отчуждены в ее пользу в 2015 году», — сообщили в НАБУ.

По мнению следствия, чиновники, таким образом пытался скрыть значительную часть состояния семьи из-за нежелания обнародовать такие данные в открытых источниках.

Известно, что расследование этих фактов детективы Бюро осуществляют с декабря 2016 года. Факт нарушения председателем РГА закона «О предотвращении коррупции» также подтвердили в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции.

«В случае признания виновности лица в суде ему грозит наказание в виде штрафа от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от 150 до 240а часов, либо лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет», — отмечается в сообщении Бюро.

Обвинительный акт в отношении чиновника САП направила в Березовский районный суд Одесской области 27 апреля 2018 года. В НАБУ также напомнили, что 20 марта 2018 года Заболотному было сообщено о подозрении. 17 апреля 2018 года должностному лицу и его защитникам предоставлен доступ к материалам уголовного производства.