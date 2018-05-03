На Приднепровской ТЭС произошла авария

Авария произошла около 8.00 в четверг и ТЭС прекратила работу на неопределенный срок.

На Приднепровской ТЭС аварийно остановлен энергоблок № 7. Об этом сообщает пресс-служба компании ДТЭК в четверг, 3 мая.

«Сегодня около 8.00 утра жители Днепра могли наблюдать кратковременный выброс черного дыма из трубы ДТЭК Приднепровской ТЭС. Причина — повреждения трубы на поверхности нагрева котла энергоблока № 7, что привело к необходимости аварийного останова блока», — отмечается в сообщении.

В компании отметили, что проводятся восстановительные работы. В результате аварийной ситуации станция временно остановлена.