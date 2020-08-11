В Днепре столкнулись грузовик и маршрутка, девять пострадавших

В Днепре столкнулись грузовик и маршрутка Mercedes Sprinter. В результате ДТП пострадали девять человек
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.
«Автомобильная авария с участием грузового автомобиля „Mercedes“ и маршрутного такси „Мерседес Sprinter“ произошла 11 августа около 9 утра на ул. Павлова в г. Днипро. По предварительной информации, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 9 человек», — говорится в сообщении.
Как предварительно установлено, грузовик выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом.
Сейчас на месте ДТП работает полиция, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.
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