В Днепре столкнулись грузовик и маршрутка, девять пострадавших

В Днепре столкнулись грузовик и маршрутка Mercedes Sprinter. В результате ДТП пострадали девять человек

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

«Автомобильная авария с участием грузового автомобиля „Mercedes“ и маршрутного такси „Мерседес Sprinter“ произошла 11 августа около 9 утра на ул. Павлова в г. Днипро. По предварительной информации, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 9 человек», — говорится в сообщении.

Как предварительно установлено, грузовик выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом.

Сейчас на месте ДТП работает полиция, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.