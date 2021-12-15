В Днепре ДТП с участием маршрутки – 6 человек госпитализированы

В результате ДТП с участием маршрутки на Криворожском шоссе в Днепре 6 человек госпитализировано, сообщило местное издание «Информатор».
«Во вторник, 14 декабря, на Криворожском шоссе BMW врезался в автобус. С места аварии скорая забрала 6 человек. Авария произошла около 19:40», — говорится в сообщении СМИ.
По предварительной информации, оба автомобиля двигались в сторону Днепра. BMW поворачивал направо — на улицу Поточную, перед маршруткой.
Как отмечается, в результате столкновения пострадало 6 человек, их забрала скорая в городскую больницу № 16.
Причины аварии выясняются. Как стало позже известно, это рейсовый маршрут Одесса-Днепр-Одесса.
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