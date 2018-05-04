Украинца в Севастополе приговорили к 2 годам колонии

Украинца Игоря Мовенко Гагаринский районный суд Севастополя приговорил к двум годам заключения в колонии-поселении. Приговор был зачитан сегодня, 4 мая, сообщает «Крым.Реалии».

Мовенко инкриминировали ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса России («публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») за несколько комментариев в группе «Крим — Україна» в социальной сети ВКонтакте.

Осужденного этапируют в СИЗО Симферополя.

Адвокат Мовенко Оксана Железняк сообщила, что приговор обжалуют.

Ранее российский прокурор запросил для Мовенко два года условно.