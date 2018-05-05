Глава Air France-KLM увольняется из-за ситуации с оплатой труда

Гендиректор и председатель совета директоров Air France-KLM Жан-Марк Жанайяк покинет авиакомпанию после того, как работники Air France проголосовали против соглашения об изменениях условий оплаты труда, говорится в сообщении компании.
Он подаст заявление об отставке после заседаний советов директоров Air France и Air France-KLM 9 мая. Его обязанности временно перейдут к главе подразделения Air France Франку Тернеру. Об этом пишет Интерфакс.
Пилоты, бортпроводники и наземный персонал Air France с 22 февраля провели несколько забастовок, требуя повышения зарплаты. Убытки за 13 дней протестных акций превысили 220 млн евро, и будущее главного французского авиаперевозчика оказалось под угрозой. Переговоры с профсоюзами были безрезультатными.
В конце апреля CEO решил найти выход из тупика, заявив, что уйдет в отставку, если последнее предложение о зарплате будет отвергнуто работниками. «Если результат будет отрицательным, я не представляю, как смогу остаться во главе компании. Мое личное будущее — ничто по сравнению с тем, что стоит на кону, со спасением будущего Air France», — заявил тогда Жанайяк.
Голосование по зарплатному предложению началось 26 апреля в электронной форме. В рамках реформы трудового законодательства во Франции с 1 мая подобные «референдумы» в компаниях могут стать частым явлением, позволяющим обойти сопротивление профсоюзов. Но CEO Air France утверждал, что его решение не было связано с инициативами правительства.
Итоговые условия руководства Air France: повышение окладов на 2% в 2018 году, а затем на 5% на протяжении 2019-2020 годов. По результатам голосования 55,4% сотрудников Air France высказались против этого варианта.
Профсоюзы изначально требовали увеличения окладов в этом году на 6%, затем сократили требование до 5,1%, речи о последующих годах не было.
Пресс-релиз Air France-KLM был обнародован после закрытия торгов в пятницу. С начала года капитализация крупнейшего европейского авиаперевозчика рухнула более чем на 40%.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.597,83 0.0209
|2.625,42 0.034
|100 евро
|3.107,07 0.004
|3.162,80 -0.0034
|10 рублей
|3,79 0.0009
|4,30 0.0013
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016