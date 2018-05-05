Глава Air France-KLM увольняется из-за ситуации с оплатой труда

Гендиректор и председатель совета директоров Air France-KLM Жан-Марк Жанайяк покинет авиакомпанию после того, как работники Air France проголосовали против соглашения об изменениях условий оплаты труда, говорится в сообщении компании.

Он подаст заявление об отставке после заседаний советов директоров Air France и Air France-KLM 9 мая. Его обязанности временно перейдут к главе подразделения Air France Франку Тернеру. Об этом пишет Интерфакс.

Пилоты, бортпроводники и наземный персонал Air France с 22 февраля провели несколько забастовок, требуя повышения зарплаты. Убытки за 13 дней протестных акций превысили 220 млн евро, и будущее главного французского авиаперевозчика оказалось под угрозой. Переговоры с профсоюзами были безрезультатными.

В конце апреля CEO решил найти выход из тупика, заявив, что уйдет в отставку, если последнее предложение о зарплате будет отвергнуто работниками. «Если результат будет отрицательным, я не представляю, как смогу остаться во главе компании. Мое личное будущее — ничто по сравнению с тем, что стоит на кону, со спасением будущего Air France», — заявил тогда Жанайяк.

Голосование по зарплатному предложению началось 26 апреля в электронной форме. В рамках реформы трудового законодательства во Франции с 1 мая подобные «референдумы» в компаниях могут стать частым явлением, позволяющим обойти сопротивление профсоюзов. Но CEO Air France утверждал, что его решение не было связано с инициативами правительства.

Итоговые условия руководства Air France: повышение окладов на 2% в 2018 году, а затем на 5% на протяжении 2019-2020 годов. По результатам голосования 55,4% сотрудников Air France высказались против этого варианта.

Профсоюзы изначально требовали увеличения окладов в этом году на 6%, затем сократили требование до 5,1%, речи о последующих годах не было.

Пресс-релиз Air France-KLM был обнародован после закрытия торгов в пятницу. С начала года капитализация крупнейшего европейского авиаперевозчика рухнула более чем на 40%.