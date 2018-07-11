Украинцы продолжают нести деньги в банки

Остатки гривневых депозитов населения в платежеспособных банках за июнь выросли на 5,9% до 262,9 млрд грн, в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) — на 1,1% до $8,5 млрд. Такие данные обнародовал Национальный банк Украины.

«Активному привлечению средств физических лиц способствовали высокие темпы роста заработных плат и дальнейший рост частных переводов из-за рубежа. Кроме того, притоку средств в национальной валюте способствовало сохранение значительной разницы в доходностях депозитов в национальной и иностранной валютах на фоне практически неизменного курса национальной валюты к доллару», — говорится в сообщении.

Остатки депозитов юридических лиц в платежеспособных банках за месяц сократились. Это произошло как по гривневым вкладам (на 5,6% до 243,8 млрд грн), так и средствами в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) — на 1,3% до $5,1 млрд.

В Нацбанке отметили, что такая динамика главным образом обусловлена плановыми перечислениями хозяйственными обществами, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства, в госбюджет.

Общий портфель гривневых депозитов в июне практически не изменился и остался на уровне 506,7 млрд грн. Кредитный портфель банков в национальной валюте в июне сократился на 1,4% до 584,9 млрд грн.