Украинцы продолжают нести деньги в банки

Остатки гривневых депозитов населения в платежеспособных банках за июнь выросли на 5,9% до 262,9 млрд грн, в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) — на 1,1% до $8,5 млрд. Такие данные обнародовал Национальный банк Украины.
«Активному привлечению средств физических лиц способствовали высокие темпы роста заработных плат и дальнейший рост частных переводов из-за рубежа. Кроме того, притоку средств в национальной валюте способствовало сохранение значительной разницы в доходностях депозитов в национальной и иностранной валютах на фоне практически неизменного курса национальной валюты к доллару», — говорится в сообщении.
Остатки депозитов юридических лиц в платежеспособных банках за месяц сократились. Это произошло как по гривневым вкладам (на 5,6% до 243,8 млрд грн), так и средствами в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) — на 1,3% до $5,1 млрд.
В Нацбанке отметили, что такая динамика главным образом обусловлена плановыми перечислениями хозяйственными обществами, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства, в госбюджет.
Общий портфель гривневых депозитов в июне практически не изменился и остался на уровне 506,7 млрд грн. Кредитный портфель банков в национальной валюте в июне сократился на 1,4% до 584,9 млрд грн.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.608,01 0.0077
|2.628,57 -0.0018
|100 евро
|3.046,41 -0.016
|3.092,60 -0.0358
|10 рублей
|3,85 0.0003
|4,29 0.0015
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016