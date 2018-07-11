Японцы потратят два года, чтобы ускорить движение поездов на одну минуту

Японская железнодорожная компания JR East начала двухлетнее строительство звукопоглощающих экранов вдоль путей. Проект позволит поездам ехать быстрее и доставлять пассажиров от станции Уэно до станции Омия на одну минуту быстрее. Об этом сообщает hightech.fm со ссылкой на Nikkei.

Сейчас поезда на этом участке железной дороги ездят со скоростью 110 км/ч. JR East хочет повысить скорость движения до 130 км/ч — с учетом остановок и времени на разгон поезда это позволит сократить время в пути на одну минуту.

Десять лет назад компания уже пробовала повысить скорость движения поездов, но против выступили жители домов, расположенных вблизи от железной дороги. Японцы пожаловались на слишком громкие звуки, которые поезда издают при движении на такой скорости.

В JR East рассчитывают, что даже такое незначительное сокращение времени в пути повысит пассажиропоток. Инвестиции в проект не раскрываются — издание отмечает, что речь, скорее всего, идет о небольшой сумме в масштабах компании.