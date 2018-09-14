Microsoft пытается отговорить пользователей от установки браузеров конкурентов

В новой версии Windows система пытается отговорить пользователей, когда те пытаются установить на компьютер сторонние браузеры — например, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Операционная система показывает окно, в котором говорится: «У вас уже есть Microsoft Edge, самый быстрый и безопасный браузер для Windows 10!». В окне подсвечивается кнопка «Открыть Edge».

Пока такую тактику Microsoft применила только в бета-версии, но шум уже поднялся. Осудили поведение Microsoft и пользователи, и конкуренты: создатели браузера Firefox высказались в пользу свободного выбора, а производители Opera заявили, что «верят в честную игру».

Отметим, Microsoft не в первый раз использует спорные приемы для продвижения своего браузера. Однажды в прошлом это даже стоило корпорации серьезных проблем с европейским антимонопольным регулятором. Пока же доля Microsoft Edge на рынке браузеров составляет, по разным данным, от 1 до 2 процентов.