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Моментальное кредитование от "Ваша Готівочка"

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Моментальное кредитование от "Ваша Готівочка"

Проблема нехватки денег актуальна во все времена и, к сожалению, знакома многим

Моментальное кредитование не единственный способ поправить ситуацию с финансами, однако однозначно самый быстрый и действенный среди существующих у нас в стране. Выбирают его с каждым годом все больше и больше людей. Возможно, в скором времени мы увидим, что микрокредитование станет популярнее банковского кредитования.

Среди представленных в Украине микрокредитных организаций существует большое разнообразие: от компаний, которые кредитуют на вовсе небольшие деньги (до 500 гривен), до тех, кто предлагают до 50 000 гривен (с ужасающими процентами по ним). Компания vashagotivochka предлагает как раз ту «золотую середину», которую желают заполучить большая часть заемщиков: деньги суммой до 7000 гривен на срок выплаты до 16 дней под адекватные проценты.

Плюс микрокредитования в том, что вы не живете в долг, вы берете его на короткий срок, поэтому не способен превратить вашу жизнь в одну сплошную долговую яму.

Все больше людей выбирают кредитование «Ваша Готивочка» чтобы совершить самые обычные бытовые вещи: купить продукты, бытовые приспособления (в том числе технику) и даже чтобы хорошо отдохнуть. Деньги не должны стать смыслом вашей жизни, ведь купить можно не все в этом мире. Компания «Ваша Готивочка» предлагает взять деньги взаймы на выгодных для двух сторон условий, поэтому весь процесс оформления и получения денег был максимально упрощён.

Вы пробовали брать деньги в кредит через Интернет?

Этот новый способ получить моментальный кредит уже испробован тысячами людьми по всей Украине. Принципиально он отличается от стандартного получения денег в кредит только тем, что все происходит через компьютер или мобильное устройство со скоростным доступом к Интернету и у вас нет необходимости приходить в офис микрокредитной компании для получения денег (разве что вы сами того пожелаете или выберете способ получения денег наличными). С помощью сайта «Ваша Готивочка» вы можете заполнить анкету на кредитование и выбрать желаемый способ получения денег в кредит. Более того, в дальнейшем, вы сможете отслеживать все платежи по кредиту, перечитать все условия по нему и связаться со специалистом.

Удобство пользования онлайн кредитованием не ограничивается этим. Вы можете погасить задолженность по кредиту также, через Интернет. Это особенно станет удобной функцией тем, кто путешествует, много работает или просто находится в месте, где поблизости нет возможности посетить офис компании «Ваша Готивочка».

Погасить долг можно не только вышеперечисленными двумя способами. Это можно сделать также в терминале или в отделении банка посредством переводом по реквизитам.

Нет возможности погасить долг вовремя?

Все мы люди, и, наверное, у каждого возникала проблема, что мы просто физически, от независящих от нас факторов, не можем выполнить обещанное. Касательно кредитования «Ваша Готивочка» это все решаемо и нет никакой серьезной проблемы, если вы не успеваете погасить долг вовремя, но успели уведомить об этом не позднее, чем за день до окончания действия договора о кредитовании. Бесплатная пролонгация доступна в том случае, когда вы оплатите все проценты по телу кредита. Таким образом, никакие дополнительные проценты по кредиту начислены не будут. Вы просто продолжите пользоваться деньгами со стандартной процентной ставкой.

Ознакомьтесь детальнее с условиями по кредитованию, а также просчитайте итог к возврату с помощью специального финансового калькулятора на официальном сайте «Ваша Готівочка» перейдя по ссылке.

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Пятница, 14 сентября 2018
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