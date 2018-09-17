МАУ откроет рейсы в Измир, Софию и Бухарест

В период летней навигации 2019 года авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» расширит географию полетов в Юго-Восточной Европе и начнет выполнять собственные прямые рейсы в Измир, Софию и Бухарест. Об этом Капиталу сообщили в пресс-службе перевозчика.
Запуск полетов из Киева в Софию и Бухарест запланирован на начало летнего сезона – 31 марта 2019 года, а добраться из Киева в Измир пассажиры смогут, начиная с 15 июня 2019 года.
Полеты из Киева в Софию будут выполняться ежедневно на региональных самолетах Embraer-145. В то же время на маршрутах Киев-Измир и Киев-Бухарест будут использоваться среднемагистральные воздушные суда Boeing 737-800.
Также в период летней навигации МАУ планирует увеличить интенсивность полетов на уже существующих направлениях. В частности, с 31-го марта 2019 года рейсы между Киевом и Днепром будут выполняться три раза в день, между Киевом и Одессой – три раза в день, между Киевом и Будапештом – два раза в день.
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