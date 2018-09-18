Престарелые родители киевского судьи содержат 38-летнего сына

У родителей-пенсионеров заместителя председателя Киевского окружного административного суда Виталия Щавинского нашли дорогую недвижимость и автомобили. Об этом говорится в расследовании «PROSUD».

«19 сентября Щавинский будет проходить повторное собеседование с Высшей квалификационной комиссией. Надеемся, комиссия поставит вопрос о происхождении приобретенного его семьей имущества и причину нарушений, которые допускал судья при рассмотрении дел», — сообщили в объединении.

Авторы расследования проанализировали доходы Щавинского за 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 годы. Всего за этот период судья вписал в декларациях 1 740 886 грн.

В декларациях указано, что у судьи нет собственного жилья и автомобиля, а из недвижимости в его собственности лишь участок 0,7 га в Черниговской области, которую он получил еще в 2010 году.

В организации сообщают, что у родителей судьи с жильем и автопарком гораздо лучше, хотя родители Щавинского пенсионеры и работали на должностях, не предусматривающих значительных доходов.

В частности, судья с 2012 года проживает в отцовской квартире в Киеве, площадью 101 кв. м. Его отец Роман Щавинский — приобрел квартиру в новостройке за 1072347 грн. В 2017 году в этом же доме отец судьи купил машиноместо.

На отца Щавинского также зарегистрирован земельный участок 0.2 га в селе Музычи под Киевом. Отмечают, что там находится роскошный особняк.

Судья также пользуется папиным кроссовером Hyundai IX35.

Мать судьи Татьяна Щавинская передвигается на автомобиле Mercedes-Benz ML 250 CDI 4MATIC. Сейчас минимальная цена на подержанную машину того же года выпуска составляет 30 000 долларов.

Женщина также в 2014 году стала владельцем гаража возле новостройки, а в 2015 году приобрела квартиру в Киеве на 50 кв.м.

На нынешней должности Щавинский находится с 2015 года. По информации организации, за свою карьеру судьи его уже несколько раз пытались привлечь к ответственности за вынесение сомнительных решений и даже уволить за нарушение присяги.