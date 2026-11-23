Європейський Союз входить у період масштабних національних виборів, які можуть суттєво змінити політичний баланс у Європі. Посилення націоналістичних та євроскептичних партій у найбільших країнах ЄС загрожує єдності блоку, а також може призвести до блокування допомоги Україні.

Про це пише The Guardian, аналізуючи майбутній виборчий цикл у Європі.

За даними видання, від кінця листопада 2026 року до кінця 2027-го вибори відбудуться у чотирьох із п'яти найбільших держав ЄС за чисельністю населення та економічною потужністю. Крім того, парламентські вибори заплановані в Естонії, Фінляндії, Греції та Словаччині, а в Німеччині пройдуть регіональні голосування.

Аналітики попереджають, що результати цих виборів можуть серйозно підірвати єдність Євросоюзу та поставити під загрозу його здатність ухвалювати спільні рішення.

Першою у виборчий цикл увійде Іспанія, де 29 листопада відбудуться дострокові парламентські вибори. Соціалістична коаліція прем'єр-міністра Педро Санчеса ризикує поступитися консервативній Народній партії та ультраправій Vox, які вже спільно керують деякими іспанськими регіонами.

Навесні президентські та парламентські вибори пройдуть у Франції. Головною фавориткою президентських перегонів наразі вважається лідерка ультраправого «Національного об'єднання» Марін Ле Пен, яка значно випереджає своїх конкурентів.

У Польщі націоналістичні партії, які разом мають підтримку майже половини виборців, можуть усунути від влади ліберальну коаліцію прем'єр-міністра Дональда Туска.

В Італії прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні сподівається здобути другий термін на виборах, які мають відбутися до кінця 2027 року. Водночас вона стикається з конкуренцією з боку ще радикальніших правих політичних сил.

Як зазначає The Guardian, популярність націоналістичних партій зростає на тлі економічних проблем, старіння населення, дефіциту державних фінансів та подорожчання життя. Ці чинники послаблюють підтримку традиційних лівоцентристських і правоцентристських партій.

Нині майже кожен четвертий європейський виборець підтримує ультраправі політичні сили. Порівняно із серединою 1990-х років їхня частка зросла майже вп'ятеро.

Націоналістичні партії активно використовують теми міграції, глобалізації, кліматичної політики та підтримки України для мобілізації виборців. На думку аналітиків, цьому також сприяють російська дезінформація та відкрита підтримка «патріотичних» партій із боку адміністрації президента США Дональда Трампа.

Водночас підтримка самого Євросоюзу серед громадян залишається високою. За результатами опитувань, рекордні 74% європейців вважають, що їхня країна отримує переваги від членства в ЄС.

Найбільші зміни можуть відбутися в Європейській раді, де представлені лідери держав-членів ЄС.

Якщо до кінця 2027 року до євроскептичних урядів Чехії, Італії, Румунії, Словаччини та Словенії приєднаються нові керівники Франції, Іспанії та Польщі, вони зможуть сформувати впливову групу, здатну блокувати важливі рішення.

Під загрозою можуть опинитися переговори щодо бюджету ЄС, подальше розширення блоку, фінансова та військова допомога Україні, а також поглиблення співпраці в оборонній, енергетичній і технологічній сферах.

Особливу увагу експерти приділяють Франції. Марін Ле Пен пропонує скоротити внесок країни до бюджету ЄС на 11 млрд євро, провести конституційний референдум щодо верховенства французького законодавства над європейським та переглянути низку правил єдиного ринку.

За словами аналітика Eurasia Group Муджтаби Рахмана, президент Франції має значно більше можливостей впливати на ЄС, ніж прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Однією з перших жертв можливого посилення євроскептиків може стати Україна. Як зазначає видання, Ле Пен здатна очолити групу держав, які блокуватимуть подальшу допомогу Києву.

Італійська політологиня Наталі Точчі попереджає, що майбутній виборчий цикл може «кардинально змінити обличчя Європи» та призвести не лише до поступового послаблення європейського проєкту, а й до його внутрішнього спустошення або навіть розпаду.

Тривала нездатність країн ЄС діяти спільно, попереджає експерт, зрештою може призвести до поступової втрати Євросоюзом свого впливу та значення у світі.