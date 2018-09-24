ЕБРР профинансирует развитие инфраструктуры аукционов «зеленой» энергетики в Украине

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен выделить от $2 млн до $4 млн в разработку инфраструктуры проведения аукционов при стимулировании развития возобновляемых источников электроэнергии (ВИЭ), сообщила заместитель директора ЕБРР в Украине Марина Петров в интервью сайту «Энергореформа».
«Это те деньги, которые мы уже сейчас просим у доноров, чтобы сделать качественный аукцион», — сказала она.
Петров пояснила, что некачественно проведенные аукционы могут быть не восприняты участниками рынка.
«Очень важно (при проведении аукционов) соблюсти баланс интересов, чтобы получить максимально качественный результат», — отметила заместитель директора ЕБРР в Украине. Она подчеркнула, что аукционы должны быть прозрачными, понятными и правильно юридически прописанными.
По ее словам, банк при переходе Украины на аукционы по стимулированию ВИЭ готов поделиться опытом проведения подобных аукционов в тех странах, которые были пионерами в организации подобных мероприятий. Она уточнила, что аналогичные или схожие механизмы аукционов действуют в Турции, Польше, Болгарии, Иордании, Египте, Армении.
Петров уточнила, что эти средства предусмотрены в рамках одобренной банков в июле этого года программы USELF-III на EUR250 млн для поддержки частных проектов в возобновляемой энергетике в Украине.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016