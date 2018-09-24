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ЕБРР профинансирует развитие инфраструктуры аукционов «зеленой» энергетики в Украине

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ЕБРР профинансирует развитие инфраструктуры аукционов «зеленой» энергетики в Украине

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен выделить от $2 млн до $4 млн в разработку инфраструктуры проведения аукционов при стимулировании развития возобновляемых источников электроэнергии (ВИЭ), сообщила заместитель директора ЕБРР в Украине Марина Петров в интервью сайту «Энергореформа».

«Это те деньги, которые мы уже сейчас просим у доноров, чтобы сделать качественный аукцион», — сказала она.

Петров пояснила, что некачественно проведенные аукционы могут быть не восприняты участниками рынка.

«Очень важно (при проведении аукционов) соблюсти баланс интересов, чтобы получить максимально качественный результат», — отметила заместитель директора ЕБРР в Украине. Она подчеркнула, что аукционы должны быть прозрачными, понятными и правильно юридически прописанными.

По ее словам, банк при переходе Украины на аукционы по стимулированию ВИЭ готов поделиться опытом проведения подобных аукционов в тех странах, которые были пионерами в организации подобных мероприятий. Она уточнила, что аналогичные или схожие механизмы аукционов действуют в Турции, Польше, Болгарии, Иордании, Египте, Армении.

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Петров уточнила, что эти средства предусмотрены в рамках одобренной банков в июле этого года программы USELF-III на EUR250 млн для поддержки частных проектов в возобновляемой энергетике в Украине.

ЕБРР, ВИЭ
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