Количество случаев заболеваемости корью за неделю увеличилось почти на треть

Количество случаев заболеваемости корью за неделю в период с 17 по 23 сентября увеличилось по сравнению с предыдущей неделей (с 10 по 16 сентября) на 28% — до 563 человек, 378 из них — дети, сообщил Центр общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Украины.
В ведомстве напомнили о невозможности допуска в учебные учреждения детей, которые не получили все необходимые в соответствии с календарем вакцинации прививки.
В целом с начала года 31,443 тыс. человек, 18, 686 из них — дети.
В ЦОЗ поинформировали, что по состоянию на 20 сентября в стране имеется в наличии 704,019 тыс. доз вакцин.
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